サッカーのAQUAチャレンジカップ2026OFA第50回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）が17日、府内5会場で行われた。泉佐野南部公園会場では、大阪市内の強豪・正覚寺FC1stは、初戦のトロッポFCに快勝し、2回戦のアトレチコ大阪SSに苦戦するも岡田壱輝の決勝ゴールで辛勝。泉南地区の雄・大宮JSCは宮田星士朗のゴールなどで順当に勝ち上がった。三宅東グラウンドでは、昨年度覇者のDREAMFCが西長尾FCに大