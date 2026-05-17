◇明治安田J2・J3百年構想リーグEASTB組第17節第2日大宮1ー2長野（2026年5月17日NACK5スタジアム大宮）大宮が長野に逆転負けした。後半16分にMF加藤聖（24）の左CKをDF西尾隆矢（25）がそらしたボールをMF山本桜大（21）が逆サイドから右足でシュート、これが決まって先制した。しかし26分、40分と失点し、痛い黒星を喫した。宮沢悠生監督（40）は「自分自身が信じている選手がパフォーマンスを出し切れないことに悔しさ