「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１７日、芦屋）４カド強襲！。原田幸哉（５０）＝長崎・７６期・Ａ１＝が、３日目３Ｒでコンマ０５のトップスタートから豪快にまくって、日またぎでの連勝を飾った。前検では「今節はやばいかなという感じ。とにかくペラが良くない。簡単には戻らない形をしている」と不安そうな表情だった。２日目にインから逃げた時も「足の上積みはない」と表情は厳しかったが、この連勝で一