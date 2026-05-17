俳優の鈴木福（21）が16日、自身のインスタグラムを更新。4きょうだいで全員俳優・子役として活躍している福は、弟・楽（12）、妹・誉（10）と3人で楽器を演奏する動画を公開した。【動画】「みんな上手すぎる」楽しげな演奏動画を披露した鈴木福＆楽＆誉福は「カズー みんなもやろうよ。#カズー #鈴木福 #鈴木楽 #鈴木誉」のコメントともに、サングラス姿の福がアフリカ起源のユニークな楽器“カズー”を演奏し、その後ろで同