サッカーW杯に5大会連続でメンバー入りし、家族と写真に納まるFC東京・長友（右上）＝17日、東京都内サッカーのワールドカップ日本代表に選出された39歳の長友佑都が17日、記者会見し「（22年）カタール大会以上の熱い魂があるので（見てくれる方々には）魂が震える準備をしてほしい」と意気込んだ。5大会連続のメンバー入りで、川島永嗣や川口能活、楢崎正剛を上回る日本選手単独最多。2010年南アフリカ大会から日本選手最多