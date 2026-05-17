巨人１−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１７日）――巨人が連勝を６に伸ばした。一回に岸田の適時打で先行し、継投で逃げ切った。先発の竹丸はリーグトップに並ぶ５勝目。ＤｅＮＡは再三の好機を生かせなかった。◇広島１−０阪神（セ・リーグ＝１７日）――広島が５カードぶりの勝ち越し。七回に野間の適時打で均衡を破り、４投手の継投でリードを守り切った。阪神は三、四回の満塁機を生かせなかった。◇ヤクルト５−１中日（セ