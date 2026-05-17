タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年5月18日から31日までの期間、メロンを主役とした「MELONフェア」を開催します。フェア開催に先駆けて行われた試食会に、東京バーゲンマニア編集部の中でもメロン好きの記者が参加してきました。品種によって異なるメロンの美味しさが堪能できるフェアを紹介していきます。口いっぱいに広がるメロンの美味しさ今回の「MELONフェア」では、熊本県産の塩アールスメロンやレノンメロン、静岡