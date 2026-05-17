母と娘で二人三脚……十日町市で病院を営む親子がいます。取り上げてきた赤ちゃんの数は、あわせて2万2000人以上。しかし、少子化などの影響でことし3月に“分べん”取り扱いを終了しました。最後の分べんに臨む医師の思い。そして長年、地域を支え続ける医院の未来について取材しました。 ◆ベテラン産婦人科医（81）と娘の産婦人科医（50）が診療 豪雪地・十日町市にある、たかき医院。産婦人科医として50年以上働くベ