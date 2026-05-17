だんだん日差しが強くなり、紫外線が気になる季節になってきました。どうせ対策するなら可愛くて気分が上がるアイテムがいいですよね。今回はFrancfrancから、機能性もデザイン性も両立したUV対策アイテムを3つ紹介します。女性らしいデザインで、ただUV対策としてだけでなく、おしゃれの一環として取り入れられますよ。ひんやり素材で夏も快適！●ポーチ付き プリーツカフス UVアームカバー（3500円）手軽に紫外線対策できるアー