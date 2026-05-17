きょう（17日）午後1時過ぎ、三豊市財田町の果樹園で木の枝や下草が焼ける火事がありました。 きょう午後1時9分、三豊市財田町財田上の果樹園で「果実の枝を剪定し、燃やしたところ下草に燃え広がった」と近くにいた人から消防に通報がありました。 消防が消火にあたり、火は約1時間後に消し止められましたが、約1090平方メートルを焼失したということです。 けが人はいませんでした。 現場は、JR讃岐財田駅の西約1キロ