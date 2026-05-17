松本まりかと高橋メアリージュンがW主演を務める連続ドラマ『エミリとマリア』が、MBSドラマ特区枠にて6月18日より放送されることが決定した。 参考：『奪い愛、真夏』は高橋メアリージュンの新境地に表層的な“悪女像”にとどまらない凄さ 本作は、30代後半になるとふと胸に浮かぶ“なんとも言えないモヤモヤ”を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた4話構成のオリジナルガール
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