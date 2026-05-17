岡山県玉野市の建設業者が、家づくりの可能性をPRする新たなイベントスペースを、岡山市北区の表町商店街につくりました。 【写真を見る】表町商店街の一角に建築テーマの新空間プレオープン家づくりの可能性を発信最先端の住宅デザイン模型も【岡山】 きょう（17日）、プレオープンした「omotecho HOUSE B」です。 材木の販売などを手がける玉野市のヤマホンが、マイホームの購入を考えてい