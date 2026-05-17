台湾メディアの連合新聞網によると、トランプ米大統領は15日放送のFOXニュースのインタビューで、「台湾はわれわれの半導体産業を盗んだ」とし、「台湾で半導体を製造しているすべての企業が米国に進出することを望んでいる」と述べた。トランプ氏は「台湾からすでに膨大な数の半導体企業が進出してきている。私の任期が終わる頃には、世界の半導体市場の40％〜50％を占めるようになるだろう」と述べた。トランプ氏は「台湾の歴史