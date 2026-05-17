５月１８日（月）の近畿地方は、熱中症に十分な注意が必要です。 １７日よりもさらに暑くなる所が多く、最高気温が３０℃以上の真夏日の地点が続出しそうです。 高気圧に覆われ、近畿地方は引き続きよく晴れて、絶好の洗濯日和になるでしょう。青空が広がり、強い日ざしが照り付けそうです。 朝の最低気温は、北部で１１℃くらいでひんやり、中部と南部では１３～１７℃くらいの見込みです。 日中の最高気温は