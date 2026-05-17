モデルの滝沢眞規子（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。英国ロンドンに留学している次女が高校を卒業したことを報告した。「次女が高校を卒業しました。遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と報告。ガウン姿の次女とのツーショットなどを披露した。滝沢はデコルテがあらわになった濃いネイビーのトップスを着こなしていた。「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ18歳。