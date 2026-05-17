滋賀県愛荘町に江戸末期から伝わるとされる工芸品「びんてまり」ころんと丸いガラス瓶の中に入った色鮮やかな手まり。滋賀県愛荘町に江戸末期から伝わるとされる工芸品「愛知川びん細工手まり」だ。手まりは瓶の口よりずっと大きく、どんなふうに作るのか興味をそそられる。技術を継承する「伝承工芸愛知川びん細工手まり保存会」副会長の杉本和枝さん（73）は「見る人に『不思議やな、きれいやな』と思ってもらえたらうれしい」