◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第2日2回戦早大3―10明大（2026年5月17日神宮）ルーキー阿部葉太をスタメンから外すなど大幅に打線を組み替えた早大だったが、7回まで明大・湯田に抑えられ投手陣も10失点。先発に連投となった香西一希主将（4年＝九州国際大付）を立てたが3回2失点、その後も救援陣が失点を重ねた。「きょう負けたら優勝がなくなる試合だから、いい投手からつぎこんだ。投打の歯車が噛み合わないか