ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間18日のエンゼルス戦に先発登板予定です。佐々木投手は今季ここまで7試合に登板し1勝3敗、防御率5.88です。前回の先発登板は12日のジャイアンツ戦で、5回0/3を3失点。降板後にマックス・マンシー選手の同点ソロが飛び出し、黒星は付きませんでした。ドジャースは14日のジャイアンツ戦からここまで4連勝中。前回から中5日で今季8度目の先発マウンドに上がる佐々木投手が、流れに乗れるか注目さ