栃木・上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は指示役とみられる28歳の男を羽田空港で逮捕しました。この事件のポイントを捜査本部のある下野署からフジテレビ社会部・八重澤亜有美記者が中継でお伝えします。今回の事件が発生して17日で4日目となりますが、実行役の少年4人と指示役の合わせて5人が相次いで逮捕され、さらに指示役とみられる25歳の女の身柄の確保に至っています。こうしたスピード逮捕