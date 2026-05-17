全日本プロレスの春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」の優勝者決定トーナメントが行われ、?マット界随一の偏屈者?こと鈴木秀樹（４６）が初優勝を果たした。リーグ戦Ｂブロックを勝ち点９（４勝２敗１分け）で１位通過した鈴木は、トーナメント準決勝でＡブロック２位の斉藤レイと対戦。昨年、同じＣＣ準決勝でレイに敗れている鈴木は秒殺を狙い開始早々背後に回りスリーパーで捕獲し絞め落としにかかる。一