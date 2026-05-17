本拠地カブス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。移籍後初の2打席連発となる16、17号を放ち、8-3勝利に貢献した。わずか45試合で偉大なスラッガーを超え、ファンにも衝撃が走った。村上は3回の第2打席、飛距離389フィート（約118.6メートル）の豪快弾を左中間へ運んだ。5回の第3打席では飛距離428フィート（約130メートル）の一発をバックスク