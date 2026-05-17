女優の松本まりか、高橋メアリージュンが６月１８日に放送を開始するＴＢＳ系連続ドラマ「エミリとマリア」（大阪・ＭＢＳ制作、テレビ神奈川では木曜・後１１時３０分）にダブル主演することが１７日、分かった。劇作家・演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。アパレルを経営するエミリ（松本）とドラマのプロデューサーをするマリア（高橋）が、２人のネイリスト・さくらのひと言で自分なりの幸せを求め、奔走する。２