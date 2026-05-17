◆大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に押し出され、４連敗で、２勝６敗と厳しい星となった。過去１３勝９敗の相手に、終始押され、土俵をあっさりと割った。ドロ沼から抜け出せない。琴桜らしい相撲を取ったのは、３日目と４日目だけ。あとは、踏み込みが弱く、守勢に回っている。残り７日間。勝ち越すためには、もう１敗しかできない。