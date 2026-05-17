◆大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）に敗れ、初黒星となった。過去５勝４敗の相手に屈し、勝ち越しは持ち越しとなった。初日からの連勝が７で止まった。だが、２横綱不在の場所で安定感は群を抜いている。優勝争いを引っ張る立場に変わりはない。９日目から切り替える。