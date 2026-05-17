落語家・桂二葉（39）は17日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」に出演した。落語会の最後のメニュー「大御所落語会」に登場し「金明竹」を披露した。全国区の人気者である二葉。会場に入るとすぐに人だかりに巻き込まれる始末。ただ、ファンを大事にする姿勢はいつもと変わらず、サインや写真撮影をお願いされると長時間応じた。「こういう時しかないですからね」と疲れた顔も見せず、笑顔を振りまいてい