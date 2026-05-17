１４日、湖北省宜昌市の葛洲ダム下流付近を泳ぐスナメリ。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢5月17日】中国湖北省宜昌市の葛洲ダム下流付近にこのほど、スナメリの群れが姿を現した。「ほほ笑みの天使」とも呼ばれるスナメリは、長江の水生生物保護を象徴する旗艦種で、現在長江に生息する唯一の淡水性のクジラ類でありイルカ類である。１４日、湖北省宜昌市の葛洲ダム下流付近を泳ぐスナメリ。（武漢＝新華社記者／肖芸