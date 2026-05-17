◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰し、2場所連続優勝を狙う霧島（30＝音羽山部屋）は結びで西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）に敗れ、初日からの連勝が7で止まった。立ち合いすぐに左を差して攻勢に出たが、左からのすくい投げが不発に終わって形勢逆転。最後は圧力をかけられて押し出された。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）に敗れて6