◇パ・リーグオリックス2―3西武（2026年5月17日ZOZOマリン）オリックスは今季初の4連敗を喫し、0・5ゲーム差だった2位・西武が勝利したため4月18日以来の首位陥落となった。「試合全体としては惜しかったですね。打線の方も安打はだましたし。辛抱どころでみんな我慢してやっている中で、上がってきていると思いますから。大阪に帰って、いい流れになるようにやっていきますけど」岸田監督は努めて前を向いた。得点は