北朝鮮・女子サッカーのクラブチームが韓国入りしました。記者「北朝鮮の女子サッカーチームが韓国の仁川空港に到着しました。出迎えた市民団体からは大きな声援が送られています」北朝鮮のクラブチームは、20日に行われるアジア・チャンピオンズリーグの準決勝に出場し、韓国のチームとの一戦に臨みます。北朝鮮のスポーツ選手が韓国での試合に出場するのは2018年12月以来、およそ7年半ぶりとなります。北朝鮮が韓国を「敵対的な