落語家・笑福亭鶴瓶（74）が17日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」に出演。「長短」鶴瓶バージョンで客席を盛り上げた。開演前にはアクシデントも。鼻にティッシュを詰めて楽屋をウロウロ。前座を務めた桂二葉に「大丈夫ですか？」と心配されていた。高座に上がって開口一番、「鼻血が出てしもうて」と明かし、さらに「ボクの顔がウチワになってた。どこかで売ってるんとちゃうやろな」と笑わせた。枕は