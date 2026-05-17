5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、18日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00〜後9：54）に出演する。【番組アット】効果あり？滝沢眞規子から頭皮マッサージを受ける徳井義実今回は「超肌ケアSP」を放送する。ゲストには“肌オバケ軍団”として青木源太、浮所、鈴木啓太、滝沢眞規子、直川貴博、バービー（フォーリンラブ）や、美容家・大野真理子、美容皮膚科医芸人・しゅんしゅんクリニックP、美容研究