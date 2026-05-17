フランスのカンヌ国際映画祭で、最高賞「パルムドール」を競うコンペ部門で是枝裕和監督の作品が公式上映されました。記者「いま是枝監督、綾瀬はるかさんらがレッドカーペットを歩いています」16日、カンヌ国際映画祭で是枝裕和監督の最新作「箱の中の羊」の公式上映が行われました。この作品は、綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが夫婦役を演じ、亡くした息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる家族の物語です。作品を観た人「