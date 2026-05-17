◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人の2年目・浦田俊輔内野手（23）が17日のDeNA戦（東京D）でプロ初の1試合3盗塁をマークした。「8番・二塁」に入って先発出場。先頭打者として入った5回の第2打席で左前打を放って4試合連続安打とすると、続く先発左腕・竹丸の3バント失敗を救うように1番・平山の打席で初球に二盗を決め、5球目には三盗にも成功した。さらに7回の第3打席も先頭打者として四球で出塁