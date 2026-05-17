覆面ライターが、番組出演者の素顔に迫る番組『ライターズ！』（日本テレビ系）。17日の放送（深1：30）は、お笑い芸人のヒコロヒーが登場する。単独ライブや多数の番組出演に加え、映画出演、小説・コラム執筆など多彩な活躍を続けるヒコロヒーがレギュラーとして出演するのが、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識や新情報をおもしろおかしく解き明かす日本テレビ系バラエティ『X秒後の新世界』（毎週火曜後