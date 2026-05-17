MBSは6月18日からドラマ特区枠で『エミリとマリア』（毎週木曜深0：59）を放送すると発表した。松本まりかと高橋メアリージュンが幼なじみの大親友役でダブル主演を務める。【写真】かわいい！ガーリーな装いを着こなした松本まりか今作は、演劇界の最先端をひた走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本はオリジナル連続ドラマ初監督も務める。30代後半になるとふと胸に浮かぶ「人生ってこのまま進んでいく