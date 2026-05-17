ソフトバンクの上沢直之投手が17日、出場選手登録を抹消された。今季は開幕投手を任されると、ここまで8試合に先発し3勝2敗、防御率2・55。4月18日のオリックス戦で9回1死までノーヒットの快投をみせるなど、先発ローテーションの柱となりフル回転してきた。倉野投手コーチは「コンディション不良です。それ以上は詳しく言えないです。投手全体で、みんなの力で乗り越えていきたい」と話した。直近15日の楽天戦では3回4失