HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、単身アメリカで奮闘するSAKURAへ届いた母親からのサプライズの手紙に、SAKURAが涙するシーンがあった。【映像】スカウトされた当時の可愛すぎる写真（美しく育った現在の姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たっ