サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が１７日、都内で会見を行った。会見後には妻でタレントの平愛梨（４１）と４人の息子がサプライズ登場。長友は長男から花束を贈られ「ありがとう〜」と満面の笑みを浮かべた。４人の子どもたちは「ほぼ父の遺伝子」と書かれたＴシャツを着て登場。妻の平愛梨とともに６人で「５」のポーズを取って撮影に応じた。５大会目を目指す上で、３月に負傷