松本まりか（41）と高橋メアリージュン（38）が、MBSドラマ特区「エミリとマリア」（6月18日開始、木曜深夜0時59分）にダブル主演することが17日、明らかになった。劇作家で演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。30代後半で胸に浮かぶ人生のモヤモヤ感、恋愛、結婚、キャリア、若さに心がざわつく感覚をユーモラスな会話劇ベースのドラマに仕立てた。松本はアパレルブランドを経営する自己肯定感高めのエミリ役、高橋はテレビ