攻守に存在感を放つ岡本への期待が高まっている(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は開幕以降、ここまでレギュラー出場を続けており、メジャーリーガーとして順調なスタートを切っている。チームが現在も波に乗り切れていない中で、背番号7の攻守における存在感は増す一方だ。【動画】米絶賛！岡本和真、10号ソロを放つシーンをチェック現在、チームで唯一人、二桁本塁打を記録するなど“長距離砲”としての期待にも応え