北朝鮮の女子サッカーチームが今月20日に行われる国際大会に出場するため、17日、経由地の中国をたち、韓国に入りました。北朝鮮の女子サッカーチームの選手らは17日、北京の空港から韓国に向けて出発しました。記者「スーツケースの中からサッカーボールを出しています」選手は紺色のジャケットにスカート姿で、北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れるのは8年ぶりです。記者「いま北朝鮮の女子サッカーチームが韓国に到着しました。