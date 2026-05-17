◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA（17日、東京ドーム）勢い止まらぬ6連勝をあげた巨人。試合後には巨人・阿部慎之助監督が、インタビューに応じました。この日の先発・竹丸和幸投手は、度々ランナーを背負うも、6回無失点の粘投。「ナイスピッチングでした」と称賛します。6回での降板についても、今後の中6日でのローテーション起用を見越してだったと説明。今後にも期待を寄せました。さらに6試合ぶりのスタメン起用に応えた