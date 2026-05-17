◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。９日以来の先発出場となった岸田行倫捕手は初回の先制の決勝打を放ち、守っても竹丸ら４投手を好リードした。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。岸田