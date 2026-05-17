◇明治安田J1百年構想リーグ第17節清水0―2岡山（2026年5月17日JFE晴れの国スタジアム）J1清水はアウェーで岡山に0―2で敗れた。前半11分に最終ラインの背後を突かれて先制を許すと、後半34分にも失点。5試合ぶりの無得点でリーグ戦の連勝は3でストップし、今季初の4連勝も逃した。吉田孝行監督は「前半から相手の前への意識や長いボールで押し込まれるシーンが増え、失点に関しても自分たちのオーガナイズがとれていれ