テレビ朝日の田中萌アナウンサーが夏らしい爽やかな衣装ショットを公開した。田中アナは１７日に自身のインスタグラムを更新すると「ノースリデビューしました今日は夏のようですこんなカラッとした夏ならいつでもウェルカムですが」とつづり、白のノースリーブに白のロングスカートを合わせたコーデを披露した。この投稿には「めちゃめちゃ似合ってる！今日は暑いのでバテないようにご自愛下さい」「かわいい〜」「綺