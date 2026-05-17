日傘を差して東京・銀座を歩く人たち。都心は今年初の真夏日となった＝17日午後日本列島の広い範囲が高気圧に覆われた17日、各地で気温が上昇した。広島県安芸太田町では34.8度、大分県日田市で34.3度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となったのは、全国914の観測地点のうち午後4時時点で196地点に上った。東京都心も30.2度で、今年初の真夏日となった。同日午後2時ごろの東京・銀座では、サングラスをかけたり日傘