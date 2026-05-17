１７日放送のくりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に、元フジテレビでフリーアナウンサーの近藤サト（５７）がＶＴＲ出演。グレーヘアを決意したキッカケや、変わったことを語った。番組では「グレーヘアの素敵な有名人不動の１位」として近藤を紹介し、インタビュー。８年前に白髪染めをやめたが、それ以前は「染めなきゃいけないという社会通念にしばられ