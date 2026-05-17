明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、セレッソ大阪と名古屋グランパスが対戦した。2位ヴィッセル神戸は今節PK戦で敗れた。4位C大阪はWEST制覇の可能性が消滅したが、1つでも上の順位で終えるために勝ちたい一戦。一方、試合前時点で神戸と勝ち点で並んでいた首位の名古屋は、勝ち点差を広げるチャンスが訪れた。試合の均衡が破れたのは12分、C大阪が先手をとる。ペナルティエリア中央で右から