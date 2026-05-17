県内は、高気圧に覆われ、各地で晴れの天気となりました。金沢市内のバラ園では、色とりどりのバラが咲き誇っています。17日の県内は高気圧に覆われ晴れ間が広がり、午後5時までの最高気温は、七尾で27.3℃、金沢で22.4℃などと、能登の一部の地域では、夏日となりました。こうした中、金沢南総合運動公園のバラ園では、およそ170の品種、1800本が見頃を迎え、訪れた人たちが、写真を撮るなどして楽しんでいました。■訪れた人：「