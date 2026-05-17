SNS映えも！ ゆっくり楽しみたいおしゃれランチShop.1【徒歩3分】avocafe／アボカド好きオーナーが開いた専門店「やみつきアボカドスパム丼」1300円神保町駅から徒歩約3分。路地のビルの3階にあるのが、アボカド好きのオーナーが立ち上げたアボカド専門店「avocafe（アボカフェ）」です。ごはんの上にスライスしたアボカドとスパムをのせ、オリジナルの照り焼きソースをかけた「やみつきアボカドスパム丼」は人気メニューのひとつ